Noxton Technologies ™ - компания, которая создает и внедряет инновационные технологии по всей территории России, СНГ и далеко за ее границами. Технологические материалы (люминофор ТАТ 33, люминесцентная краска, матирующий состав TS 20), разрабатываемые и реализовывающиеся продукты нашей компании, не имеют и приближенных аналогов на нашей планете. Компания Нокстон™ сконцентрировала весь свой потенциал на создании и воплощении материалов нового поколения, которые будут обладать особыми неповторимыми характеристиками. Такой материал получил название – люминофор ТАТ 33, который на сегодняшний момент демонстрирует отличные показатели длительности и яркости свечения. Светящаяся краска ТАТ 33 создана на базе высококачественного люминофора компании Noxton – является отличным решением в области независимого свечения. Высокие стандарты компании предусматривают изготовление компонента, которому будут присущие следующие свойства: долговечность и износостойкость, простота в реализации, безвредность материала, высокая коммерческая и маркетинговая ценность, гибкость работы с покупателями.
Технология "Свечение в темноте" - в прямом смысле заставляет практически любые предметы и поверхности светится в темноте. Разработанная нами люминесцентная краска ТАТ 33 (из компонента люминофора) позволят изменять зрительные свойства предметов в прямом смысле этого слова, светящаяся краска заставляет светиться любую поверхность. Заряд происходит от любого источника света (солнце, ультрафиолет, фонарь, лампа и т.д). Дополнительной зарядки не потребуется. Люминофор ТАТ 33 аккумулирует энергию света до 8 – 12 часов за один цикл. Яркость излучения колоссальна и превосходит свечение запрещенного материала – фосфора более чем в 20 раз. Светящаяся в темноте краска ТАТ 33 – нетоксична, нерастворима, нерадиоактивна, коррозийно-стойкая, химически инертна, безвредна для всего живого. Иными словами святящаяся краска, производимая концерном Noxton, универсальна. По своей природе люминофор способен получать и извлекать свечение на протяжении 200 лет, не изменяя свои первоначальные показатели!
Люминофор ТАТ 33 - это вещество, которое имеет порошкообразный вид и производится нашей компанией различными фракциями. С помощью светящегося порошка элементарнейшими способом создается люминесцентная краска для всех поверхностей и предметов. Принимая во внимание превосходные качества люминофора ТАТ 33, можно говорить, что светящаяся в темноте краска проработает не один десяток лет, сохраняя все свои изначальные характеристики мощности и длительности светимости в темное время суток.
С помощью люминесцентного пигмента – придать свечение возможно любому материалу от светящегося писка и светящихся камней на дне Вашего аквариума до светящейся росписи стен в помещении. Популярные предметы которые активно используются это: светящиеся футболки, самосветящаяся реклама, светящиеся диски, интерьер с эффектом свечения, светящиеся сувениры, светящиеся камни, светящиеся цветы, даже ногти с эффектом свечения. Отменными свойствами люминофора ТАТ 33 является его гидрофобность (водостойкость), эта особенность является ключевой для безопасности здоровья человека. Совершенная нечувствительность светящегося состава к внешним и внутренних факторам позволяет без препятствий и нанесения вреда здоровью использовать светящиеся компоненты в боди – арте, косметологии и т.д.
Технология "Матирования стекла" - позволяет наносить любые матовые рисунки на стеклянные поверхности. Необычность заключается в том, что рисунки можно наносить не только в векторе, но и в растре, путем передачи оттенков и полутонов на стекло (что на данный момент считалось крайне сложным). Доступно и цветное матирование стекла данная технология не имеет аналогов в мире. Универсальная методика впаивания углерода в поверхность стекла с обедненным содержанием кремния предоставила возможность получать цветные изображения на стеклянных поверхностях. Нанесенный рисунок смотрится очень привлекательно на стеклянной поверхности, отличным свойствам такого рисунка является его: микроструктурность матовой поверхности цвета переливается различными оттенками металика и перламутра. Преобладает такая способность на зеркальных изделиях.
Вектроное матирования стекла получается довольно просты методом, если применять специально разработанную нами матирующую пасту ТС 20, на заранее обезжиренной поверхности, стекла, зеркала, необходимо равномерно нанести матирующую пасту, которая должна находится на стеклянной поверхности около 15 мин, для придания матовости стеклу. Благодаря возможности многоразового использования матирующего крема, возможно, значительно снизить себестоимость конечного изделия. Благодаря чему матирующаяся паста всегда была альтернативным вариантов матирования стекла, нежели пескоструй.Матирующая паста TS 20, кроме своего главного назначения – матирования стекла, также используется для матирования гранита, фарфора, керамической плитки, керамогранита и остальных поверхностей содержащие в себе кремний.
Эта широкая применимость делает матирующую пасту Нокстон уникальной. У Вас есть возможность воспользоваться нашими услугами и заказать практически любые форматы растрового и цветного матирования стекла. Ваш заказ будет быстро поставлен на исполнения и в очень короткие сроки мы предоставим выполненную работу, Вы можете получить матирующий рисунок на стекле согласно предварительному эскизу. Подробнее о матировании в продуктах и услугах на базе этой технологии.