Noxton Technologies ™ - компания, которая создает и внедряет инновационные технологии по всей территории России, СНГ и далеко за ее границами. Технологические материалы (люминофор ТАТ 33, люминесцентная краска, матирующий состав TS 20), разрабатываемые и реализовывающиеся продукты нашей компании, не имеют и приближенных аналогов на нашей планете. Компания Нокстон™ сконцентрировала весь свой потенциал на создании и воплощении материалов нового поколения, которые будут обладать особыми неповторимыми характеристиками. Такой материал получил название – люминофор ТАТ 33, который на сегодняшний момент демонстрирует отличные показатели длительности и яркости свечения. Светящаяся краска ТАТ 33 создана на базе высококачественного люминофора компании Noxton – является отличным решением в области независимого свечения. Высокие стандарты компании предусматривают изготовление компонента, которому будут присущие следующие свойства: долговечность и износостойкость, простота в реализации, безвредность материала, высокая коммерческая и маркетинговая ценность, гибкость работы с покупателями.

Технология "Свечение в темноте" - в прямом смысле заставляет практически любые предметы и поверхности светится в темноте. Разработанная нами люминесцентная краска ТАТ 33 (из компонента люминофора) позволят изменять зрительные свойства предметов в прямом смысле этого слова, светящаяся краска заставляет светиться любую поверхность. Заряд происходит от любого источника света (солнце, ультрафиолет, фонарь, лампа и т.д). Дополнительной зарядки не потребуется. Люминофор ТАТ 33 аккумулирует энергию света до 8 – 12 часов за один цикл. Яркость излучения колоссальна и превосходит свечение запрещенного материала – фосфора более чем в 20 раз. Светящаяся в темноте краска ТАТ 33 – нетоксична, нерастворима, нерадиоактивна, коррозийно-стойкая, химически инертна, безвредна для всего живого. Иными словами святящаяся краска, производимая концерном Noxton, универсальна. По своей природе люминофор способен получать и извлекать свечение на протяжении 200 лет, не изменяя свои первоначальные показатели!